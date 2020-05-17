Кличко може допомогти Чісорі готуватися до бою з Усиком

Новини спорту:Британський боксер впевнений, що Володимир Кличко може відгукнутися і на його пропозицію.

Британський боксер суперважкої ваги Дерек Чісора відреагував на фразу Володимира Кличка, який заявив, що готовий допомагати Олександру Усику в підготовці до бою з британцем, повідомляє Sky Sports.

«Якщо Кличко готовий допомогти Усику, то, як на мене, це круто. Але ж Володимир не збирається допомагати Олександру, коли той опиниться на рингу зі мною. Чи не так? Кличко може допомогти і мені, якщо я його про це теж попрошу», - сказав Чісора.

Нагадаємо, поєдинок Усика і Чісори перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку він мав відбутися 23 травня в Лондоні, але тепер бій можуть перенести з Великобританії.