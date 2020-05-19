Караваєв: Бокс почав мене захоплювати, коли побачив бої Усика і Ломаченка

Новини спорту:Спортивні захоплення гравця не обмежуються футболом.

Фланговий гравець "Динамо" Олександр Караваєв розповів про свої спортивні захоплення крім футболу. Як виявилося, гравець стежить за тенісом і боксом.

"Теніс дивлюся останні років десять. Пам'ятаю заруби Федерера і Надаля, по п'ять годин розігрували матчі, особливо в фіналах Вімблдону та інших турнірів. Останні 5-6 років Джокович узяв перевагу, але Федерер тримається на одному рівні і це приклад в цьому виді спорту.

Бокс почав дивитися в останні 2-3 роки, коли побачив бої Усика і Ломаченка. Тоді бокс почав мене захоплювати. Раніше я його не сприймав: б'ють люди по обличчю, навіщо вони це роблять? А потім зрозумів, що це, немов мистецтво", - розповів Караваєв.