Скачать
Вівторок, 19.05.2020
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом

Караваєв: Бокс почав мене захоплювати, коли побачив бої Усика і Ломаченка

Караваєв: Бокс почав мене захоплювати, коли побачив бої Усика і Ломаченка
06:19 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Спортивні захоплення гравця не обмежуються футболом.

Фланговий гравець "Динамо" Олександр Караваєв розповів про свої спортивні захоплення крім футболу. Як виявилося, гравець стежить за тенісом і боксом.

"Теніс дивлюся останні років десять. Пам'ятаю заруби Федерера і Надаля, по п'ять годин розігрували матчі, особливо в фіналах Вімблдону та інших турнірів. Останні 5-6 років Джокович узяв перевагу, але Федерер тримається на одному рівні і це приклад в цьому виді спорту.

Бокс почав дивитися в останні 2-3 роки, коли побачив бої Усика і Ломаченка. Тоді бокс почав мене захоплювати. Раніше я його не сприймав: б'ють люди по обличчю, навіщо вони це роблять? А потім зрозумів, що це, немов мистецтво", - розповів Караваєв.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бокс, Хобби, Олександр Караваєв, Захоплення, Фланговий гравець "Динамо".
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Надаль визнаний кращим спортсменом в історії Іспанії
02 Бейсбольні бутси Джордана продані за 93 тисячі доларів
03 Зеніт запропонував Тимощуку новий контракт
04 Алонсо підписав попередню угоду з Рено
05 Караваєв: Бокс почав мене захоплювати, коли побачив бої Усика і Ломаченка
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся