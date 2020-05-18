Бріггс оголосив про бій з Тайсоном

Новини спорту:Два ветерана нібито погодили поєдинок.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс анонсував бій з легендарним Майком Тайсоном, який раніше оголосив про відновлення кар'єри на кілька благодійних поєдинків.

"Тільки що говорив з Тайсоном. Все вже узгоджено, ми зробимо бій. Це офіційно.

Поб'ємося з Тайсоном – за нас будуть говорити наші кулаки", - наводить слова Бріггса Daily Mail.

Раніше Бріггс стверджував, що вони з Тайсоном хочуть організувати виставковий бій 2 на 2 проти братів Кличків, але ніякого розвитку ця ідея не отримала.