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Бріггс оголосив про бій з Тайсоном

Бріггс оголосив про бій з Тайсоном
17:03 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Два ветерана нібито погодили поєдинок.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс анонсував бій з легендарним Майком Тайсоном, який раніше оголосив про відновлення кар'єри на кілька благодійних поєдинків.

"Тільки що говорив з Тайсоном. Все вже узгоджено, ми зробимо бій. Це офіційно.

Поб'ємося з Тайсоном – за нас будуть говорити наші кулаки", - наводить слова Бріггса Daily Mail.

Раніше Бріггс стверджував, що вони з Тайсоном хочуть організувати виставковий бій 2 на 2 проти братів Кличків, але ніякого розвитку ця ідея не отримала.

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Все по темі:

Майк Тайсон, Шеннон Бриггс, Ветерани, Анонс бою.
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