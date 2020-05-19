Гвоздик заявив про бажання провести реванш із чемпіоном світу Бетербієвим

Новини спорту:Повідомляє УНН з посиланням на Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів, чому він програв свій титул росіянинові Артуру Бетербієву та був би проти проведення другого їх поєдинку.

"План полягав у тому, щоб утримувати його на дистанції. Напевно, я був не повністю готовий до тиску, який чинив Бетербієв. Звичайно, у мене є бажання провести реванш проти Бетербієва. Проте зрозуміло, що зараз це питання не може навіть підніматися. Потрібно бути прагматичним. Мета - стати чемпіоном в іншій організації, а потім виходити на Бетербієва", - наголосив Гвоздик.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко прокоментував поразку та назвав причину фіаско Гвоздика у протистоянні з Бетербієвим.