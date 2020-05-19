Боксер Сіренко: Пишаюся тим, що я українець

Новини спорту:Перспективний український боксер-професіонал суперважкої ваги Владислав Сіренко торкнувся теми патріотизму.

Спортсмен пишається тим, що він українець і представляє світу свою культуру, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Відчуваю, що мої найкращі бої наближаються, але у мене й до цього було кілька захоплюючих поєдинків, - сказав 25-річний уродженець Києва. - Незабутнім був перший бій у якості професіонального боксера, а також коли я виграв свій перший титул у суперважкій вазі - чемпіона за версією WBF International. Буду пам'ятати кожен бій, бо кожен табір був дуже жорстким, але й сповненим спогадів. Навколо мене були чудові люди. Я насолоджуюся всім цим. Щасливий, що у мене є можливість представляти свою країну й показати свою культуру усьому світу. Пишаюся тим, що я українець".

Нагадаємо, на профі-рингу Сіренко виграв усі свої 13 боїв (12 - нокаутом).