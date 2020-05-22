Бокс повернеться в США з червня: бої в готелі і регулярні тести

Новини спорту:Пора наздоганяти UFC.

Якщо MMA вдалося повернутися першим з поєдинками в травні, то великий бокс планує повернутися в США з червня. Промоутер Боб Арум намітив бої з 9-го червня.

«Ключовим питанням було закупити достатню кількість тестів, і в Неваді з цим проблем немає. Наші медичні протоколи будуть суворішими, ніж у UFC», - сказав Арум.

Поєдинки проходитимуть в одному з готелів Лас-Вегаса. Без уболівальників, а всіх учасників будуть тестувати мінімум двічі на тиждень.

Очікується, що головним з таких найближчих поєдинків став бій олімпійського медаліста Шакура Стівенсона. На липень свої бої в США планує промоутерська компанія Golden Boy, але конкретних подробиць поки немає.

Інша важлива країна в боксерському світі, Великобританія, поки відстає. Боїв раніше кінця липня точно не буде, а великі поєдинки повернуться вже восени.