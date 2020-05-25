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Сергій Богачук: Буду боксувати з тим, у кого буде пояс

Сергій Богачук: Буду боксувати з тим, у кого буде пояс
09:43 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Український проспект незабаром планує боксувати за титул.

Перспективний український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (17-0, 17 КО) заявив, що після карантину хоче вийти на серйозних суперників:

«Так, у мене зараз 17 боїв і 17 дострокових перемог, але це ще ні про що не говорить. У мене ще не було боїв за реальний титул, зі складними суперниками. Але в моїй вазі завжди була серйозна конкуренція, середня вага - потужний дивізіон. Так завжди було і є. Зараз готуємося боксувати з найкращими.

Якогось конкретного суперника, на якого я б орієнтувався, немає. Я буду боксувати з тим, хто мене наблизить до титулу. Буду боксувати з тим, у кого буде пояс. Я буду боксувати з найсильнішими.

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Коронавірус? Я до нього ставлюся серйозно. Намагаюся не виходити з дому без потреби, а навіть якщо виходжу, то обов'язково в масці. Звичайно, погано, що бої попереносили на невизначений термін, але я все одно шукаю плюси, використовую цей час з користю: працюю над школою боксу, працюю над фізичною формою. Так що, думаю, цей час пройде для мене з користю», - сказав Богачук.

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Бокс, Пояс, Сергій Богачук.
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