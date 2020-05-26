Новини спорту:Суперник українського боксера Василя Ломаченка 22-річний американський боксер гондурасского походження Теофімо Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні.

Відео тренування, на якому чемпіон IBF в легкій вазі дуже спритно справляється зі скакалкою, з'явилося на каналі промоутерської компанії Top Rank в Instagram.

Як повідомлялося, влада США планує найближчим часом відновити чемпіонати в НБА, НХЛ, турніри з тенісу та гольфу.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що професіональні спортсмени як виняток зможуть в'їхати в країну, незважаючи на діючу президентську заборону. Це дозволить українському боксеру Василю Ломаченку прилетіти на бій в США.

У березні бій Ломаченка і Теофімо Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

На кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє поясами WBA, WBO і WBC, Лопес - титулом IBF.