Скачать
Вівторок, 26.05.2020
Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)
Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)
Боруссия Д - Бавария: где смотреть мачт Бундеслиги
Боруссия Д - Бавария: где смотреть мачт Бундеслиги
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов

Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні

Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
12:59 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:Суперник українського боксера Василя Ломаченка 22-річний американський боксер гондурасского походження Теофімо Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні.

Відео тренування, на якому чемпіон IBF в легкій вазі дуже спритно справляється зі скакалкою, з'явилося на каналі промоутерської компанії Top Rank в Instagram.

Як повідомлялося, влада США планує найближчим часом відновити чемпіонати в НБА, НХЛ, турніри з тенісу та гольфу.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що професіональні спортсмени як виняток зможуть в'їхати в країну, незважаючи на діючу президентську заборону. Це дозволить українському боксеру Василю Ломаченку прилетіти на бій в США.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

It’s been a minute since we’ve shown you @teofimolopez’s insane skills with the jumprope

Допис, поширений Top Rank Boxing (@toprank)

У березні бій Ломаченка і Теофімо Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

На кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє поясами WBA, WBO і WBC, Лопес - титулом IBF.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Скакалка, Теофимо Лопес, Відео, Василь Ломаченко, Тренування, Вправи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Французькому тенісу виділять 35 млн євро допомоги
02 Збірна України поступилася Фінляндії в товариському матчі в FIFA 20
03 Шанхай пропонує Ігало контракт вартістю 75 млн фунтів
04 Манчестер Сіті знайшов заміну Сане у Байєрі
05 Бернардескі має намір залишитися в Ювентусі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся