Новини спорту:Легенді світового боксу українцю Володимиру Кличку повернули усі чемпіонські пояси, які він втратив в бою із британцем Тайсоном Ф'юрі.

1 червня трофеї з'являться у Києві в музеї Кличків, який відсвяткує шестиріччя з дня свого відкриття, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Поразка від Ф'юрі коштувала Кличку-молодшому титулів за версіями WBA Super, IBF та WBO. Згідно з регламентом боксерських федерацій, під час поєдинку чемпіонські пояси зберігаються у супервайзера, який після оголошення результату бою віддає їх старому або новому чемпіону. Уночі 28 листопада 2015 року після завершення поєдинку пояси опинилися у Ф'юрі. Але потім все три боксерські організації замовили і прислали британцю нові, а Кличку повернули "його" пояси", - зазначається у повідомленні.

Такий символічний крок федерацій є визнанням заслуг українця перед світовим професіональним боксом.