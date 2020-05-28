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У липні в Києві запланували масштабне боксерське шоу

У липні в Києві запланували масштабне боксерське шоу
13:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Перспективні вітчизняні боксери-професіонали матимуть зможуть вийти на ринг під час масштабного шоу, яке хочуть провести у столиці України наприкінці липня.

Бої проведуть Владислав Сіренко, Олександр Захожий, Петро Іванов та Андрій Великовский, повідомляє на сторінці у Facebook Luckypunch.net.

Вечір готує менеджер боксерів Максим Михайльов спільно із колегами з німецької компанії Fächer Sportmanagement та української Top Boxing Generation.

Михайльов розповів про попередніх суперників своїх підопічних. Сіренку протистоятиме Павло Кроленко з Харкова, Заходжию - Костянтин Довбишенко з Вознесенська, Іванову - харків'янин Роман Шкарупа, а Великовському - Руслан Щельов з Миргорода.

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Шоу, Київ, Масштабне, Боксери.
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