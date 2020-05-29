Тайсону запропонували мільйон за реальний бій з італійцем

Новини спорту:"Залізного Майка" продовжують закидати пропозиціями.

Майк Тайсон в 53 роки оголосив про повернення на ринг на кілька виставкових боїв. Форма легенди так вразила світ боксу, що йому почалися пропонувати контракти на справжні бої.

Одну з таких пропозицій Тайсону зробив промоутер CES Boxing Джиммі Берчфілд, який хоче організувати бій Майка з маловідомим Джо Кусумано (18-3, 16 КО).

"Якщо Майк серйозний в своїх намірах повернутися в ринг, то ми готуємо йому пропозицію поборотися з Кусумано в 6 або 8-раундовому поєдинку - як Тайсон забажає.

Уболівальників не цікавлять виставкові бої. Їм хочеться знати, на якому рівні він зараз. Вони хочуть розуміти, чи може він насправді конкурувати з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером. Ми готові вести з ним чесні переговори", - сказав Берчфілд