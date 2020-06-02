Мейвезер заплатить за похорони убитого поліцією афроамериканця Флойда

Новини спорту:Смерть останнього привела до масових протестів в США.

Екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер взяв на себе витрати за похорони убитого поліцією афроамериканця Джорджа Флойда.

Смерть Флойда від рук поліцейського Дерека Шовіна викликала бурю масових протестів на території США і за їх межами. Шовіну вже висунули звинувачення у вбивстві.

За словами Леонарда Еллербі, виконавчого директора компанії Mayweather Promotions, Мейвезер підтримує зв’язок з родиною загиблого, яка прийняла пропозицію про оплату похорону.

У 2011 році Мейвезер вже оплачував похорони Хенаро Ернандеса – боксера, в бою з яким Флойд Мейвезер виграв свій перший чемпіонський титул в 1998-му.