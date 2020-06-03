Пакьяо і Кроуфорд ведуть переговори про бій

Новини спорту:Цей поєдинок буде чекати весь світ.

Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) і Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) після завершення пандемії коронавіруса в одній з країн Перської затоки можуть провести об'єднавчий бій за титули WBO і WBA в напівсередній вазі. Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум.

"За допомогою наших друзів з MTK Global ми ведемо серйозні переговори з Бахрейном, щоб влаштовувати там великі бої через компанію шейха яка також займається і боксом. MTK дуже круто взялися за справу

Був би радий влаштувати там кілька великих заходів. Подивимось що вийде.

Всі хочуть влаштовувати такі поєдинки, поки не настає час розщедритися на організацію. Але з Бахрейном у нас, схоже, непогані шанси все, нарешті, зробити", - сказав Арум.

Менні Пакьяо в останньому бою в липні 2019 року побив Кіта Турмана, а Теренс Кроуфорд в середині грудня достроково розібрався з обов'язковим претендентом Егісом Каваляускасом.