Бій між Уайтом і Повєткіним може відбутися 15 серпня

Новини спорту:Компанія Matchroom Boxing проведе його у дворі свого офісу.

Бій між Ділліаном Уайтом і Олександром Повєткіним за титул тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі може бути призначений на 15 серпня.

Промоутер Едді Хірн планує проводити бої на просторому подвір’ї офісу компанії Matchroom Boxing. Очікується, що серія івентів Fight Camp стартує 25 липня.

Хірн говорив, що має намір призначити бій Уайта з Повєткіним на четверте, фінальне шоу серії, які будуть проходити раз на тиждень.

Свій останній бій Уайт провів в грудні минулого року, коли одноголосним рішенням суддів переміг поляка Маріуша Ваха. Тимчасовим чемпіоном WBC він став після перемоги над колумбійцем Оскаром Рівасом влітку 2019-го.

У той же день 7 грудня Повєткін не визначив переможця в поєдинку з американцем Майклом Хантером.