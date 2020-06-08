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Пакьяо планує балотуватися в президенти Філіппін у 2022 році

Пакьяо планує балотуватися в президенти Філіппін у 2022 році
12:28 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Він повідомив про це Бобу Аруму.

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBA Менні Пакьяо планує балотуватися в президенти Філіппін. Про це бажання 41-річного боксера заявив промоутер Боб Арум.

“Ми зателефонували Пакьяо через Zoom, і він сказав мені: “Боб, я піду в президенти в 2022 році. І коли я виграю, хочу бачити тебе на своїй інавгурації”, – заявив Арум.

“Я думаю, що в особі Пакьяо ми побачимо першого президента своєї країни в історії серед боксерів”.

Зараз Менні Пакьяо в уряді Філіппін обіймає посаду голови спортивного комітету в сенаті країни.

Незважаючи на бажання боксера зосередитися на політиці, зараз проходять переговори про можливий бій проти Теренса Кроуфорда. У своєму минулому поєдинку філіппінець в липні 2019 року переміг Кіта Турмана.

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Президент, Мэнни Пакьяо, Філіппіни, Балотуватися.
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