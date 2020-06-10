Український ексчемпіон світу Гвоздик оголосив про завершення кар'єри

Новини спорту:Про це стверджує інсайдер ESPN Стів Кім, передає УНН.

Колишній чемпіон WBC в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик оголосив про завершення боксерської кар'єри у віці 33 років.

"Тільки що Олександр Гвоздик оголосив про свій відхід з боксу. Йому всього 33 роки. Один з найрозумніших і привабливих людей, яких можна зустріти. Успіхів йому в наступному розділі його життя", - написав Кім.

Менеджер Гвоздик Тедді Атлас, наполягає на тому, що рішення Гвоздика не мало нічого спільного з його поразкою в 10 раунді Артуру Бетербієву в жовтні минулого року.

"Він дуже розумний хлопець, тому він вважає, що йому буде незручно займатися бізнесом і боксом одночасно. Тому він повинен віддати себе на 100 відсотків боксу або бізнесу. Тому він вирішив зробити це", - зізнався Клімас.

Зазначимо, що у 18 професійних боях Гвоздик отримав 17 виграшів (14 нокаутом) та ставав бронзовим призером ОІ-2012.