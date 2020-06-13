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Теофімо Лопес: Бій з Ломаченком пройде в присутності великого натовпу

Теофімо Лопес: Бій з Ломаченком пройде в присутності великого натовпу
14:23 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений, що його бій проти володаря поясів WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) відбудеться з глядачами на трибунах.

«Ми хочемо влаштувати бій з Ломаченком заради фанатів. Він пройде в присутності великого натовпу, а не при порожніх трибунах. Вболівальники заслуговують такого поєдинку.

Ми розглядаємо вересень або жовтень. Цей бій не може відбутися без живої публіки. Це бій заради фанатів.

Якщо це неможливо, можливо, є компроміс. Складно щось прогнозувати, оскільки ситуація постійно змінюється. На даний момент я залишаюся в формі», - сказав Лопес.

Раніше повідомлялося, що для бою Ломаченко - Лопес вибрали крутий стадіон за 1,8 мільярда.

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Теофимо Лопес, Василь Ломаченко, Бій.

Автор:

Телеграф
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