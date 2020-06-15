Чемпіонка UFC Аманда Нуньєс може завершити кар'єру

Чемпіонка UFC у двох вагових категоріях Аманда Нуньєс зізналася, що може завершити кар'єру в найближчому майбутньому. Про це розповіла сама спортсменка.

"Я не знаю, я досягла всього, чого хотіла. Я в порядку, здатна продовжувати жити своїм життям і зробити наступний крок. Може бути, я стану тренером і допоможу деяким дівчатам.

Я можу завершити кар'єру. Можу продовжити битися. У мене все чудово. Я вже точно ввійду в Зал Слави UFC. Якщо я закінчу виступи, то моє життя продовжить йти своєю чергою, а UFC підтримає мене і зробить все, щоб я продовжила працювати і заробляти гроші ", - наводить слова Аманди Нуньєс Essentialy Sport.

На турнірі UFC 250, який пройшов в Лас-Вегасі (штат Невада, США), Нуньєс перемогла американку Феліс Спенсер одноголосним рішенням і захистила титул в напівлегкій дивізіоні. Аманда завдала 124 акцентованих удару, 90 з них припали в голову Феліції.

Бразилійка увійшла в історію UFC як перший боєць обох статей, який завоював чемпіонські пояси в двох вагових категоріях і провів успішний захист.