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The Ring не включив Усика в топ-10 боксерів суперважкої ваги

The Ring не включив Усика в топ-10 боксерів суперважкої ваги
11:48 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Авторитетне видання проігнорувало титулованого українця.

Кращим боксером сучасності в суперважкому дивізіоні редакція журналу The Ring назвала чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), який завоював титул в лютому після перемоги нокаутом над Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 18 КО).

Другим в рейтингу став чемпіон WBA, WBA і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО), а топ-3 замикає не Уайлдер, а «тимчасовий» чемпіон Ділліан Уайт (27-1, 18 КО).

Також в топ-10 потрапили Луїс Ортіс, Енді Руїс, Олександр Повєткін, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Оскар Рівас і Кубрат Пулєв.

Що стосується Усика, то його включили в групу претендентів. Поруч з українцем знаходяться такі боксери, як Філіп Хрговіч і Даніель Дюбуа.

Олександр Усик в суперважкій вазі встиг провести лише один бій, побивши в минулому році Чазза Уїзерспуна. Після завершення пандемії коронавіруса олімпійський чемпіон повинен побитися з Дереком Чісорою.

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Все по темі:

Тайсон Фьюри, Бокс, Олександр Усик.

Автор:

Телеграф
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