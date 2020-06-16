The Ring не включив Усика в топ-10 боксерів суперважкої ваги

Авторитетне видання проігнорувало титулованого українця.

Кращим боксером сучасності в суперважкому дивізіоні редакція журналу The Ring назвала чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), який завоював титул в лютому після перемоги нокаутом над Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 18 КО).

Другим в рейтингу став чемпіон WBA, WBA і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО), а топ-3 замикає не Уайлдер, а «тимчасовий» чемпіон Ділліан Уайт (27-1, 18 КО).

Також в топ-10 потрапили Луїс Ортіс, Енді Руїс, Олександр Повєткін, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Оскар Рівас і Кубрат Пулєв.

Що стосується Усика, то його включили в групу претендентів. Поруч з українцем знаходяться такі боксери, як Філіп Хрговіч і Даніель Дюбуа.

Олександр Усик в суперважкій вазі встиг провести лише один бій, побивши в минулому році Чазза Уїзерспуна. Після завершення пандемії коронавіруса олімпійський чемпіон повинен побитися з Дереком Чісорою.