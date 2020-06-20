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WBC може призначити Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном

WBC може призначити Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном
15:24 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі може бути призначений франчайзинговим чемпіоном організації.

Британець зобов’язаний провести захист титулу в бою з Ділліаном Вайтом, хоча сам не має наміру битися із співвітчизником. Вайт вже подав до суду на WBC через бою з Ф’юрі.

Статус франчайзингового чемпіона звільняє боксерів від обов’язкового захисту титулів. Раніше WBC присвоїла аналогічне звання Саулю «Канело» Альваресу і Василю Ломаченку.

У разі призначення Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном Вайт, володар тимчасового титулу WBC, буде підвищений до регулярного чемпіона організації.

Сам Ф’юрі зацікавлений провести третій бій з Деонтеєм Вайлдером, після чого – переключитися на об’єднувальний поєдинок з Ентоні Джошуа.

Тайсон став чемпіоном світу в лютому, коли впевнено завдав Вайлдеру першої поразки у професійній кар’єрі.

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