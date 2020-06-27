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Гвоздик про завершення кар’єри: "Я здоровий і шукаю нові можливості в житті"

Гвоздик про завершення кар’єри: "Я здоровий і шукаю нові можливості в житті"
10:25 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик розгорнуто прокоментував своє рішення завершити професійну кар’єру в боксі.

За словами українця, до цього його підштовхнула пандемія коронавірусу і бажання шукати нові виклики, крім спорту.

«Відчуваю себе в повному порядку. Зараз я відчуваю, що це був правильний час для змін», – розповів Гвоздик.

«З цією ситуацією навколо коронавірусу, я знав, що мені доведеться починати майже з нуля. Ніхто відразу не запропонував би мені битися за титул. Це по-перше. По-друге, мені 33 роки, я здоровий і хочу таким залишатися. Я шукаю нові можливості в житті крім боксу. Відчуваю себе сильніше, ніж будь-коли до цього».

«Завжди намагаюся мислити тверезо. Чому Бетербієв повинен був надати мені реванш? Такий варіант не був передбачений в нашому контракті, тому це рішення – за ним. Я згоден, що він не зобов’язаний давати мені реванш. На його місці я б теж, напевно, не погодився. Він планує об’єднувати титули і ставати абсолютним чемпіоном. Чому він повинен озиратися і знову битися зі мною? Ми не друзі”.

«За 22 роки в спорті я познайомився з багатьма людьми в спорті та бізнесі. Не буду давати коментарі про те, чим буду займатися, але повірте – я в порядку».

«Повернення в ринг? Подивимося. Буде залежати від того, як у мене складеться з бізнесом. Ніколи не говори “ніколи”. Поки я не впевнений, як хочу поступити».

Протягом кар’єри Гвоздик здобув 16 перемог поспіль перш, ніж поступитися Артуру Бетербієву в чемпіонському бою в жовтні минулого року.

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Бокс, Гвоздик, Новини боксу.

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Телеграф
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