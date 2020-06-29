Промоутер розповів, де можуть відбутися два поєдинки Джошуа

"Джошуа і Ф'юрі можуть побитися наступного літа. Я думаю, що в 2020 році буде два поєдинки. Всі, включаючи Джошуа і Ф'юрі, знають, що ми хочемо провести цей бій у Великобританії. Два британця битимуться за звання абсолютного чемпіона світу, проте їх поєдинок привертає інтерес по всьому світу. Я впевнений, що один з цих боїв відбудеться за межами Великобританії.
Я б хотів влаштувати один бій Джошуа з Ф'юрі в Великобританії, а другий - за кордоном. Я буду розчарований, якщо один з поєдинків не пройде в Великобританії. Бійці і члени їх команд приймуть колективне рішення. Я бажаю, щоб бій за звання абсолютного чемпіона відбувся в Великобританії, але я також просто хочу цього поєдинку. Я бажаю побачити, як Джошуа стає абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі" – сказав він.
Нагадаємо, що раніше Хірн розповів, що має попередню домовленість із Бобом Арумом.