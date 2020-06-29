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Промоутер розповів, де можуть відбутися два поєдинки Джошуа

Промоутер розповів, де можуть відбутися два поєдинки Джошуа
14:29 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Британський промоутер Едді Хірн розповів, де можуть відбутися поєдинки між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-; 21 КО) та чемпіоном за версією WBC Тайсоном Фьюрі (30-0-1; 21 КО). Його слова цитує SkySports:

"Джошуа і Ф'юрі можуть побитися наступного літа. Я думаю, що в 2020 році буде два поєдинки. Всі, включаючи Джошуа і Ф'юрі, знають, що ми хочемо провести цей бій у Великобританії. Два британця битимуться за звання абсолютного чемпіона світу, проте їх поєдинок привертає інтерес по всьому світу. Я впевнений, що один з цих боїв відбудеться за межами Великобританії.

Я б хотів влаштувати один бій Джошуа з Ф'юрі в Великобританії, а другий - за кордоном. Я буду розчарований, якщо один з поєдинків не пройде в Великобританії. Бійці і члени їх команд приймуть колективне рішення. Я бажаю, щоб бій за звання абсолютного чемпіона відбувся в Великобританії, але я також просто хочу цього поєдинку. Я бажаю побачити, як Джошуа стає абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі" – сказав він.

Нагадаємо, що раніше Хірн розповів, що має попередню домовленість із Бобом Арумом.

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Все по темі:

Тайсон Фьюри, Джошуа, Едді Герн.

Автор:

Телеграф
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