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Люк Кемпбелл і Райан Гарсія проведуть бій за титул тимчасового чемпіона

Люк Кемпбелл і Райан Гарсія проведуть бій за титул тимчасового чемпіона
10:05 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Британець Люк Кемпбелл (20-3, 16 КО) наступний бій проведе проти 21-річного американця Райана Гарсії (20-0, 17 КО).

Керівництво World Boxing Council (WBC) наказало британцеві Люку Кемпбеллу і американцеві Райану Гарсії провести титульний бій за звання проміжного чемпіона в легкій вазі.

Після того, як про це заявив відомий промоутер Едді Хірн, WBC на своїх офіційних ресурсах підтвердив проведення даного бою. Поки що дата поєдинку невідома.

Раніше тимчасовим титулом чемпіона в легкій вазі за версією WBC володів Девід Хейні, але звання стало вакантним після відновлення американця в статусі повноцінного чемпіона.

Згідно з рейтингом, з Люком Кемпбеллом повинен був битися за титул Хав’єр Фортуна, але домініканець натомість проведе бій з Хорхе Лінаресом.

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У своєму останньому бою Кемпбелл в серпні минулого року програв українцю Василю Ломаченку, а Райан Гарсія в лютому цього року переміг Франсіско Фонсеку з Нікарагуа.

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Все по темі:

WBC, Люк Кэмпбелл, Райан Гарсия, Тимчасовий титул.

Автор:

Телеграф
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