Люк Кемпбелл і Райан Гарсія проведуть бій за титул тимчасового чемпіона

Британець Люк Кемпбелл (20-3, 16 КО) наступний бій проведе проти 21-річного американця Райана Гарсії (20-0, 17 КО).

Керівництво World Boxing Council (WBC) наказало британцеві Люку Кемпбеллу і американцеві Райану Гарсії провести титульний бій за звання проміжного чемпіона в легкій вазі.

Після того, як про це заявив відомий промоутер Едді Хірн, WBC на своїх офіційних ресурсах підтвердив проведення даного бою. Поки що дата поєдинку невідома.

Раніше тимчасовим титулом чемпіона в легкій вазі за версією WBC володів Девід Хейні, але звання стало вакантним після відновлення американця в статусі повноцінного чемпіона.

Згідно з рейтингом, з Люком Кемпбеллом повинен був битися за титул Хав’єр Фортуна, але домініканець натомість проведе бій з Хорхе Лінаресом.

У своєму останньому бою Кемпбелл в серпні минулого року програв українцю Василю Ломаченку, а Райан Гарсія в лютому цього року переміг Франсіско Фонсеку з Нікарагуа.