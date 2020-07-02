Люк Кемпбелл і Райан Гарсія проведуть бій за титул тимчасового чемпіона

Керівництво World Boxing Council (WBC) наказало британцеві Люку Кемпбеллу і американцеві Райану Гарсії провести титульний бій за звання проміжного чемпіона в легкій вазі.
Після того, як про це заявив відомий промоутер Едді Хірн, WBC на своїх офіційних ресурсах підтвердив проведення даного бою. Поки що дата поєдинку невідома.
Раніше тимчасовим титулом чемпіона в легкій вазі за версією WBC володів Девід Хейні, але звання стало вакантним після відновлення американця в статусі повноцінного чемпіона.
Згідно з рейтингом, з Люком Кемпбеллом повинен був битися за титул Хав’єр Фортуна, але домініканець натомість проведе бій з Хорхе Лінаресом.
У своєму останньому бою Кемпбелл в серпні минулого року програв українцю Василю Ломаченку, а Райан Гарсія в лютому цього року переміг Франсіско Фонсеку з Нікарагуа.