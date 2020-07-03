Помер батько і тренер Хабіба Нурмагомедова

Батько чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова батько чинного чемпіона UFC у легкій вазі Абдулманап Нурмагомедов сьогодні помер від коронавіруса. Про це першим повідомив глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

Проблеми зі здоров'ям у 57-річного Абдулманапа почалися в кінці квітня, коли його госпіталізували з пневмонією. Незабаром стан Нурмагомедова-старшого погіршився, його перевезли в один з військових госпіталів Москви, де у батька Хабіба виявили коронавірус.

В середині травня Абдулманап переніс операцію на серці, пізніше Хабіб в Instagram повідомляв, що його батько подолав наслідки коронавіруса, але все ще знаходиться у важкому стані.

Абдулманап Нурмагомедов крім сина за тренерську кар'єру виховав близько 20 чемпіонів світу з бойового самбо.