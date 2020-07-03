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Помер батько і тренер Хабіба Нурмагомедова

Помер батько і тренер Хабіба Нурмагомедова
14:36 Сьогодні Телеграф instagram
Батько чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова батько чинного чемпіона UFC у легкій вазі Абдулманап Нурмагомедов сьогодні помер від коронавіруса. Про це першим повідомив глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

Проблеми зі здоров'ям у 57-річного Абдулманапа почалися в кінці квітня, коли його госпіталізували з пневмонією. Незабаром стан Нурмагомедова-старшого погіршився, його перевезли в один з військових госпіталів Москви, де у батька Хабіба виявили коронавірус.

В середині травня Абдулманап переніс операцію на серці, пізніше Хабіб в Instagram повідомляв, що його батько подолав наслідки коронавіруса, але все ще знаходиться у важкому стані.

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Абдулманап Нурмагомедов крім сина за тренерську кар'єру виховав близько 20 чемпіонів світу з бойового самбо.

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Все по темі:

Спорт, Бокс, Хабиб Нурмагомедов.

Автор:

Телеграф
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