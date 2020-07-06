WBC підтвердила проведення поєдинку Ломаченко - Лопес у вересні

Всесвітня боксерська рада (WBC) повідомила про ситуацію в легкому дивізіоні, де у організації незабаром буде відразу чотири чемпіони (франчайзинговий, звичайний, тимчасовий і діамантовий).

WBC у своєму Instagram також підтвердив, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise українець Василь Ломаченко у вересні проведе уніфікацію з володарем титулу IBF американцем Теофімо Лопесом.

"У вересні франчайзинговий чемпіон WBC Василь Ломаченко зустрінеться з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Чемпіон WBC Девін Хейні проведе добровільний захист проти суперника, ім'я якого буде названо найближчими днями. Потім він влаштує два обов'язкових захисти свого титулу. Чемпіон світу в декількох вагових категоріях Хорхе Лінарес і Хав'єр Фортуна зустрінуться на рингу в серпні. Дата бою Люка Кемпбелла і Райана Гарсія буде визначена пізніше. Цей турнір в легкому дивізіоні напевно стане приголомшливою розвагою для всього світу", - йдеться у повідомленні WBC.

Нагадаємо, Ломаченко провів 15 боїв на професійному рингу, в яких здобув 14 перемог (10 нокаутом).