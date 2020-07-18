Володимир Кличко збільшив свої статки в п'ять разів

У своєму матеріалі журналісти зазначили, що на момент завершення кар'єри статки зірки боксу оцінювалося у 21,5 мільйона доларів. Таким чином, Кличко-молодший збільшив свої активи майже в п'ять разів.
За інформацією журналу, колишній чемпіон світу володіє готелем в центрі Києва, займається просуванням правильного харчування в Німеччині, а також співпрацює у якості консультанта з великими компаніями, серед яких Deutsche Telekom і Porsche.
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Life is a championship fight and I feel like I’m in round 7 and still have 5 more to go Thank you @forbesdach for supporting my second career which is based on my method #facethechallenge and the companies applying the fundamentals. Thanks to all my allies who have accompanied me on this path thus far#facethechallenge #WYLLIT #careeraftercareer #teamklitschko #klitschko #forbes
Відзначимо, що німецька версія Forbes випустила спеціальний матеріал, присвячений бізнес-проектам українського боксера і бізнесмена. Крім матеріалу під назвою "Klitschkos Imperium" Володимир Кличко також став героєм обкладинки чергового випуску.
За всю свою кар'єру Володимир переміг 23 боксерів за титул чемпіона світу у важкій вазі, побивши рекорд 21 переможених суперників, що належав Джо Луїсу і Мухамеду Алі. Також, Кличко володів титулом чемпіона світу протягом 4 382 днів (12 років), що є найкращим показником за всю історію важкого дивізіону. Є рекордсменом за кількістю перемог в боях за титул об'єднаного (абсолютного) чемпіона, а також володарем найдовшої серії захистів об'єднаного (абсолютного) титулу в історії двох найпопулярніших бойових видів спорту, професійного боксу і змішаних єдиноборств.