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Легендарний американський боксер Оскар Де Ла Хойя повертається на ринг

Легендарний американський боксер Оскар Де Ла Хойя повертається на ринг
12:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Екс-чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя заявив, що планує приступити до тренувань вже найближчим часом.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях легендарний "Золотий хлопчик" Оскар Де Ла Хойя заявив, що планує приступити до тренувань вже найближчим часом. 47-річний американський боксер хоче повернутися в ринг, щоб провести кілька виставкових боїв. І він не перший, кому не сидиться на пенсії. Раніше повернення в ринг заявив Майк Тайсон, а слідом за ним і інший колишній чемпіон-супертяж Евандер Холіфілд.

В даний момент Оскар є главою промоутерської компанії Golden Boy Promotions, але незважаючи на це, легендарний боксер кинув виклик зірці змішаних єдиноборств Конору Макгрегору, і ірландець цей виклик прийняв.

"Я думаю про камбек кожен день. Скажу більше, я вже тренуюся і займаюся бігом. Коли відбудеться бій? Точної відповіді у мене немає. Можливо, вже в цьому році, можливо, на початку наступного. Але як би там не було, я обов'язково вийду в ринг. Через два тижні я почну спаринги. Подивимося, як я буду себе почувати, коли у мене під оком з'явиться синець ", - цитує боксера Ring TV.

Оскар зазначив, що хоче готуватися до відновлення кар'єри тільки під керівництвом Флойда Мейвезера-старшого.

«Це єдина людина, яка може змусити мене піднятися в 5 ранку. Це тренер, який зможе натиснути на потрібні кнопки і змусити мене важко, але при цьому з розумом працювати. Тому я готовий піти до нього і покірно попросити про послугу», - сказав Оскар.

Нагадаємо, що 47-річний Де Ла Хойя останній раз виходив у ринг як боксер в 2008 році. У своїй професійній кар'єрі американець здобув 39 перемог в 45 поєдинках, 30 з них - нокаутом.

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Оскар Де Ла Хойя.

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