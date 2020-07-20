Мейвезер проведе бій з екс-чемпіоном Японії Такаші Учіяма

Американець знайшов нову забаву.

Як стверджує портал eFight, Флойд Мейвезер запланував черговий виставковий бій. Непереможний американець виступить в Токіо, а його суперником стане 40-річний Такаші Учіяма (24-2-1, 20 КО), який на піку своєї кар'єри був чемпіоном світу в першій легкій вазі.

Мейвезер завершив кар'єру в боксі в 2017 році після перемоги над зіркою UFC Конором Макгрегором.

Учіяма пішов на пенсію в 2016-м після двох поспіль поразок від Хесріла Корралеса.

Флойд Мейвезер в кінці 2018 роки вже приїжджав до Японії, відправивши в нокаут місцевого бійця Теншіна Насукаву.