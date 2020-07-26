Хей зійдеться з Чісорою в бою-реванші

36-річний британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив, що 39-річний британський боєць Девід Хей (28-4, 26 КО) пообіцяв йому бій-реванш.
«Я говорив з ним, і він сказав, що дасть мені реванш», — написав Чісора в Instagram, поділившись спільним фото з Хеєм.
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I spoke to him he said he will give me a rematch @davidhaye #warchisora
Поєдинок між Чісорою та Хеєм відбувся 14-го липня 2012-го року. Хей переміг Чісору технічним нокаутом в п'ятому раунді.
Наступним суперником Чісори стане 33-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО). Поєдинок відбудеться в жовтні.