Хей зійдеться з Чісорою в бою-реванші

Британські боксери можуть знову зустрітися в рингу.

36-річний британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив, що 39-річний британський боєць Девід Хей (28-4, 26 КО) пообіцяв йому бій-реванш.

«Я говорив з ним, і він сказав, що дасть мені реванш», — написав Чісора в Instagram, поділившись спільним фото з Хеєм.

Поєдинок між Чісорою та Хеєм відбувся 14-го липня 2012-го року. Хей переміг Чісору технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Наступним суперником Чісори стане 33-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО). Поєдинок відбудеться в жовтні.