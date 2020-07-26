Скачать
Понеділок, 27.07.2020
Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
Серхио Рамос стал отцом в четвертый раз (Фото)
Серхио Рамос стал отцом в четвертый раз (Фото)
Свитолина сексуально станцевала на яхте (Видео)
Свитолина сексуально станцевала на яхте (Видео)

Хей зійдеться з Чісорою в бою-реванші

Хей зійдеться з Чісорою в бою-реванші
18:32 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Британські боксери можуть знову зустрітися в рингу.

36-річний британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив, що 39-річний британський боєць Девід Хей (28-4, 26 КО) пообіцяв йому бій-реванш.

«Я говорив з ним, і він сказав, що дасть мені реванш», — написав Чісора в Instagram, поділившись спільним фото з Хеєм.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I spoke to him he said he will give me a rematch @davidhaye #warchisora

Публикация от Derek Chisora (@derekwarchisora)

Поєдинок між Чісорою та Хеєм відбувся 14-го липня 2012-го року. Хей переміг Чісору технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Наступним суперником Чісори стане 33-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО). Поєдинок відбудеться в жовтні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дэвид Хэй, Дерек Чисора.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Манчестер Сіті забив 100 м'ячів у сезоні АПЛ
02 Лестер і Тоттенгем вийшли до Ліги Європи
03 Шахтар здобув розгромну перемогу проти Полісся
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся