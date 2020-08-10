Бій Тайсона і Джонса перенесено на 28 листопада

Джерела видання пояснили, що команда Майка Тайсона вирішила, що перенесення бою на більш пізню дату допоможе збільшити дохід. Нещодавно відбулася зустріч між обома сторонами, і Рой Джонс схвалив зміну графіку, пише The Ring.
Майку Тайсону 54 роки, Рою Джонсу - 51. Боксери завершили свої кар'єри в 2005 і 2018 роках відповідно.
Раніше Майк заявив, що спробує нокаутувати Роя, незважаючи на те що Атлетична комісія штату Каліфорнія попередила: жоден з боксерів-ветеранів не повинен прагнути нокаутувати суперника.
Передбачається, що бій Тайсона і Джонса пройде без суддівських записок і оголошення переможця.
Букмекери вважають Тайсона фаворитом в бою з Джонсом.