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Бій Тайсона і Джонса перенесено на 28 листопада

Бій Тайсона і Джонса перенесено на 28 листопада
14:18 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Восьмираундовий «виставковий» бій між двома колишніми чемпіонами світу з боксу американцями Майком Тайсоном і Роєм Джонсом відбудеться 28 листопада, повідомляє The Ring з посиланням на внутрішні джерела. Раніше повідомлялося, що поєдинок відбудеться 12 вересня в Лос-Анджелесі.

Джерела видання пояснили, що команда Майка Тайсона вирішила, що перенесення бою на більш пізню дату допоможе збільшити дохід. Нещодавно відбулася зустріч між обома сторонами, і Рой Джонс схвалив зміну графіку, пише The Ring.

Майку Тайсону 54 роки, Рою Джонсу - 51. Боксери завершили свої кар'єри в 2005 і 2018 роках відповідно.

Раніше Майк заявив, що спробує нокаутувати Роя, незважаючи на те що Атлетична комісія штату Каліфорнія попередила: жоден з боксерів-ветеранів не повинен прагнути нокаутувати суперника.

Передбачається, що бій Тайсона і Джонса пройде без суддівських записок і оголошення переможця.

Букмекери вважають Тайсона фаворитом в бою з Джонсом.

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Рой Джонс, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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