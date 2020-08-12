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Ломаченко дає Лопесу 800 тисяч доларів заради чемпіонського бою

Ломаченко дає Лопесу 800 тисяч доларів заради чемпіонського бою
17:30 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Зараз йдуть переговори щодо бою Ломаченко - Лопес.

Промоутер компанії ТОР Rank Боб Арум завив, що Василь Ломаченко добровільно погодився віддати частину свого гонорару супернику, щоб бій відбувся.

Нагадаємо, бою чемпіона світу за трьома версіями Ломаченко і чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса повинен був відбутися ще навесні 2020 року. Але пандемія коронавірусу вплинула не тільки на зміщення дати, але і на гонорари бійцям.

Так, Лопес до останнього відмовляється проводити бій зза 1 млн доларів замість 3 мільйонів обіцяних.

Ломаченко погодився поступитися Лопесу 800 тисяч доларів і отримати гонорар НЕ 3,5 млн, а 2,7 млн доларів. Лопес отримає 2 млн доларів. Бій планується на осінь.

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Все по темі:

Боб Арум, Теофимо Лопес, Василь Ломаченко.

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Телеграф
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