Повєткін і Уайт битимуться за діамантовий пояс WBC

Ділліан Уайт та Олександр Повєткін уже найближчим часом проведуть бій.

Вже через тиждень відбудеться великий вечір професійного боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing, в якому пройде поєдинок супертяжів Ділліан Уайт - Олександр Повєткін.

Сьогодні стало відомо, що крім пояса тимчасового чемпіона WBC в хевівейті Уайта на кону бою буде стояти особливий діамантовий пояс Ради. Подібний титул був виставлений на кону в поєдинку Менні Пакьяо - Мігель Котто.

Бій Ділліан Уайта і Олександра Повєткіна відбудеться в рамках шоу Fight Camp 4 22 серпня.

Крім того, WBC зобов'язав переможця сутички Ф'юрі - Уайлдер битися з Уайтом в разі тріумфу британця над росіянином.

Відзначимо, Російському Витязю підготуватися до Уайту допомагали два українські боксери.