Повєткін і Уайт битимуться за діамантовий пояс WBC

Вже через тиждень відбудеться великий вечір професійного боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing, в якому пройде поєдинок супертяжів Ділліан Уайт - Олександр Повєткін.
Сьогодні стало відомо, що крім пояса тимчасового чемпіона WBC в хевівейті Уайта на кону бою буде стояти особливий діамантовий пояс Ради. Подібний титул був виставлений на кону в поєдинку Менні Пакьяо - Мігель Котто.
Бій Ділліан Уайта і Олександра Повєткіна відбудеться в рамках шоу Fight Camp 4 22 серпня.
Крім того, WBC зобов'язав переможця сутички Ф'юрі - Уайлдер битися з Уайтом в разі тріумфу британця над росіянином.
Відзначимо, Російському Витязю підготуватися до Уайту допомагали два українські боксери.