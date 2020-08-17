Усик і Ломаченко сходили на риболовлю, але не забули про спортивну складову (Фото)

"Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби - пливе на берег своїм ходом", - йдеться на спільній сторінці боксерів lomus_official в Instagram.
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Дух соревнования во всем Кто поймает меньше рыбы - плывет на берег «своим ходом». #fun @lomachenkovasiliy @usykaa @lomus_shop
Чемпіона світу за версіями WBA Super / WBO в легкій вазі Василя Ломаченка цієї осені очікує об'єднавчий поєдинок з американським чемпіоном IBF в тій же вазі Теофімо Лопесом.
Незважаючи на проблеми в організації цього шоу, схоже, сторони все-таки домовилися.
Що стосується Усика, то його бій з британським супертяжем Дереком Чісорою також намічений на осінь. Орієнтовно поєдинок повинен відбутися в жовтні. Вчора Едді Хирн заявив, що має намір провести це протистояння з глядачами на трибунах.
Раніше Ломаченко подякував Лопеса і його батька за треш-ток, який допомагає в розкрутці шоу.