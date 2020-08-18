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Беллью дав прогноз на бій Уайт - Повєткін

Беллью дав прогноз на бій Уайт - Повєткін
20:35 Вт, 18 Серпень 2020 Телеграф
Тоні Беллью вважає, що Ділліан Уайт впорається з Повєткіним за вісім раундів.

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Беллью дав прогноз на поєдинок Ділліана Уайта з Олександром Повєткіним. За його словами, британець впорається з росіянином протягом восьми раундів.

«За останні кілька років Уайт дуже додав. Він добре повернувся після поразки від Ентоні Джошуа і переміг багато сильних суперників, в тому числі екс-чемпіонів світу і колишніх володарів континентальних титулів.

Бій з Повєткіним стане для нього відмінною перевіркою. Але я переконаний, що Олександр уже не той боєць, яким він був в 2017 або 2018 році. Тепер він набагато більш вразливий. Упевнений, що Ділліан впорається з ним за вісім раундів", - наводить слова Беллью Boxingnews24.

Нагадаємо, бій Олександра Повєткіна і Ділліан Уайта відбудеться 22 серпня.

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Диллиан Уайт, Тони Беллью, Олександр Повєткін.

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Телеграф
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