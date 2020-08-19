Бій Тайсон - Джонс можуть скасувати

Рой Джонс вимагає більше грошей за поєдинок.

Американський боксер Рой Джонс заявив, що його бій проти Майка Тайсона може не відбутися.

"Мені довелося скасувати інші справи, щоб вийти на ринг, це змінило моє розклад. Я був змушений все поміняти. Це найбільша проблема.

Я більше не боксер на постійній основі, тому мені доводиться займатися іншими справами, щоб заробляти. Якщо я не можу їх робити, значить, мені повинні за це платити компенсацію.

Якщо вони не зроблять ситуацію більш осмисленою, то бій буде скасований. Навіщо я повинен міняти дату і псувати собі залишок року, якщо ми погодилися на 12 вересня? Вони мені сказали, що хочуть більше глядачів. Але якщо буде більше глядачів, то це вже зовсім інші гроші. Подивимося, як все вирішиться ", - цитує Джонса Daily Mail.

Раніше повідомлялося, що бій Майка Тайсона і Роя Джонса отримав статус титульного.