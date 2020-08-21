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Лопес: Хочу спустити Ломаченка з небес на землю

Лопес: Хочу спустити Ломаченка з небес на землю
14:50 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Теофімо заявив, що збирається струсити українського чемпіона.

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес поділився очікуваннями від поєдинку з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка.

"Я думаю, що Ломаченко потребує того, щоб йому надерли дупу. До цього все йде. Я хочу спустити його з небес на землю, а то він уявив себе непереможним. На момент нашого поєдинку я буду без боїв приблизно 10 місяців. Це нестерпно , я прагну крові. Збираюсь надерти Ломаченко дупу. У своєму житті кожен повинен пройти через це. Він розслабився, його потрібно струсити", - заявив Теофімо в інтерв'ю CompuBox TV.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лопес запланований на 17 жовтня. Сутичка відбудеться на арені MGM Grand в Лас-Вегасі без глядачів.

Раніше ЗМІ назвали гонорари Лопеса і Ломаченко за об'єднувальний поєдинок.

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Теофимо Лопес, Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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