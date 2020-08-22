WBC готує революцію в боксі: Рада задумалась про нову вагову категорію

Всесвітня боксерська рада (WBC) роздумує над створенням нової вагової категорії. Про це повідомляє boxingnews24.

За інформацією джерела Рада на 58-й щорічній конвенції розглянула питання про створення проміжної вагової категорії у важкій вазі.

Новий дивізіон може бути обмежений вагою від 200 (90.72 кг) до 225 (102.06 кг) фунтів. На думку функціонерів, це посприяє більш чесній боротьбі між боксерами-суперважкоатлетами.

Однак в Мережі незадоволені такою заявою організації і вважають, що WBC просто хоче нажитися за рахунок нових надходжень від нового дивізіону.

Відзначимо, в хевівейті нерідко виникають ситуації, коли один з боксерів набагато важчий за суперника.

Наприклад, перед останнім боєм за титул WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі показав на вагах 123,8 кг, а Деонтей Уайлдер - 104,8 кг. У своєму дебютному бою в хевівейті український боксер Олександр Усик важив і зовсім 97,5 кг, а його суперник Чазз Уїзерспун - 109,8 кг.