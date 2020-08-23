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Батько Лопеса закликав Ломаченко віддати олімпійські медалі

Батько Лопеса закликав Ломаченко віддати олімпійські медалі
Оновлено 10:36 Сьогодні Телеграф isport.ua
Старший Теофміо незадоволений, що його син не зміг перемогти на Олімпіаді.

Наставник і батько володаря поясу IBF у легкому девізіоні Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофімо Лопес-старший заявив, що коли вони переможуть чемпіона WBC, WBA, WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО), він повинен буде їм віддати свої олімпійські нагороди.

"Синові біло неймовірно прикро за Ігри, адже перемогу віддали французу, який потім виявився другим. Мені здається, Тео міг би взяти золоту медаль на Олімпіаді 2016, однак тоді ми представляли Гондурас, який нічого не дає AIBA. В Іграх куплено все.

Мій син зараз перший у світі, не беручи до уваги Ломаченка. Як можна обгрунтувати те, що Теофімо обікрали на Олімпіаді? Жоден з тодішніх чемпіонів не краще мого сина.

Через це я не можу поважати медалі, який виграв Василь. Коли ми з ним будемо воювати, то він зобов'язаний буде покласти медалі на стіл і віддати нам. Адже ми надеремо йому дупу ", - розповів тренер в інтерв'ю AB Boxing News.

Раніше Теофімо заявив, що збирається струсити українського чемпіона.

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Все по темі:

Бокс, Теофимо Лопес, Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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