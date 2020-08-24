Едгар - Муньос на турнірі UFC on ESPN 15: думки суддів розділилися (Відео)

Американський боєць змішаного стилю Френкі Едгар виграв головний бій на турнірі UFC on ESPN 15.

В ніч з 22 на 23 серпня (час київський) в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені UFC Apex відбувся великий вечір професійного ММА від компанії UFC.

У головному поєдинку шоу в Октагон вийшли представники найлегшого ваги бразилець Педро Муньос і американець Френкі Едгар, який колись володів чемпіонським пояс UFC в легкій вазі. В результаті 38-річний Едгар роздільним рішенням суддів переміг 33-річного Педро. Суддівський рахунок: 48-47, 46-49, 48-47. Ця перемога стала для Едгара, якого багато хто вже списали з рахунку, 24-й у професійній кар'єрі.

Кращі моменти бою Муньос - Едгар:

Раніше українець Амосов на турнірі Bellator 244 змусив здатися американця Леммінгера.