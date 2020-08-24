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Усик може вийти в ринг проти росіянина Повєткіна

Усик може вийти в ринг проти росіянина Повєткіна
19:00 Сьогодні Телеграф
У Повєткіна є можливість провести бій проти Усика за звання обов'язкового претендента на пояс WBC.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик може провести поєдинок з росіянином Олександром Повєткіним, повідомляє Ringpolska.

У Повєткіна є можливість провести бій проти Усика за звання обов'язкового претендента на пояс WBC. Українець займає 2-й рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтею Вайлдеру, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф'юрі.

У Повєткіна є також варіант провести бій-реванш проти Ділліана Уайта. Реванш Повєткін - Уайт можуть провести до кінця цього року.

Нагадаємо, що Повєткін нокаутував Ділліана Уайта, ставши тимчасовим чемпіоном WBC і обов'язковим претендентом на пояс Ф'юрі.

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Все по темі:

WBC, Диллиан Уайт, Олександр Усик, Олександр Повєткін.

Автор:

Телеграф
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