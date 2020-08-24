Усик може вийти в ринг проти росіянина Повєткіна

У Повєткіна є можливість провести бій проти Усика за звання обов'язкового претендента на пояс WBC.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик може провести поєдинок з росіянином Олександром Повєткіним, повідомляє Ringpolska.

У Повєткіна є можливість провести бій проти Усика за звання обов'язкового претендента на пояс WBC. Українець займає 2-й рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтею Вайлдеру, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф'юрі.

У Повєткіна є також варіант провести бій-реванш проти Ділліана Уайта. Реванш Повєткін - Уайт можуть провести до кінця цього року.

Нагадаємо, що Повєткін нокаутував Ділліана Уайта, ставши тимчасовим чемпіоном WBC і обов'язковим претендентом на пояс Ф'юрі.