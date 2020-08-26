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Беллью: Уайту потрібно виходити і перемагати Повєткіна

Беллью: Уайту потрібно виходити і перемагати Повєткіна
Оновлено 14:21 Сьогодні Телеграф sport.ua
Британець вважає, що кар'єра Уайта на кону перед другим боєм з Повєткіним.

Відомий у минулому боксер Тоні Беллью, який завершив кар'єру після поразки від Олександра Усика, вважає, що Ділліан Уайт зобов'язаний перемагати Олександра Повєткіна в поєдинку-реванші.

«Уайту потрібно дещо змінити перед другим боєм. Ми з ним це обговоримо. Йому потрібні зміни, але я все ще вірю, що він здатний йти до своєї мети і стати чемпіоном ».

«Ділліан 1000 днів був обов'язковим претендентом, але виявився в дивній ситуації, коли йому потрібно вигравати в реванші, адже його кар'єра тепер на кону».

«Йому потрібно виходити і перемагати Повєткіна», - вважає Беллью.

Очікується, що другий бій пройде в кінці року.

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Все по темі:

Спорт, Бокс, Олександр Повєткін, Тоні Бєлью.

Автор:

Телеграф
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