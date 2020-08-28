Рамірес - Постол: слова перед чемпіонським боєм

У п'ятницю, 28 серпня, в американському Лас-Вегасі відбувся один з останніх заходів перед чемпіонським боєм Хосе Карлос Рамірес - Віктор Постол - фінальна прес-конференція.

Непереможний американець Хосе Карлос Рамірес буде захищати свій чемпіонський пояс за версіями WBC / WBO у першій напівсередній вазі в бою з екс-чемпіоном світу WBC українцем Віктором Постолом. Поєдинок пройде в Лас-Вегасі на арені MGM Grand 29 серпня. Напередодні боксери взяли участь у традиційній прес-конференції.

"У мене була велика перемога в об'єднавчому поєдинку проти Моріса Хукера. Але зупинятися на цьому я не маю наміру. Моє подорож, моя історія тривають. А мета цього шляху - звання абсолютного чемпіона світу. На моєму шляху стоїть Постол. Знаю, це дуже досвідчений опонент. Тому я важко і серйозно готувався до цього бою. Через пандемії бій двічі переносили, але я зберігав витримку і терпіння, продовжував готуватися, залишався сфокусованим. За моєю спиною приголомшлива команда і моя сім'я. Я віруюча людина. Вірю, що все відбувається не просто так, а з певною метою. З нетерпінням чекаю можливості показати вам все те, на що здатний. Хочу довести, що я не стояв на місці в своєму розвитку. Я змужнів. І звання об'єднаного чемпіона мені в цьому допомогло. У перший раз я пройшов повноцінний тренувальний табір. У той день, коли я повинен був летіти в Китай, мені подзвонили і повідомили, що бій переноситься. Вдруге я вже пройшов 5-тижневий тренувальний цикл, перш ніж подія знову скасували. Тепер позаду ще один 9-тижневий тренувальний табір. А в останній раз я бився 13 місяців тому. Але знаєте що? Відчуваю себе так, немов бився вчора. Адже весь цей час я не вилазив із залу. І весь час думав тільки про цей поєдинок ", - заявив Рамірес на прес-конференції.

Віктор Постол, в свою чергу, розповів про свою підготовку до поєдинку.

"Перший тренувальний табір вийшов важким. Я прибув в США за 2 місяці до бою. Ми навіть встигли вилетіти в Китай. То був довгий переліт. На цей раз все теж було дуже важко і дуже довго. Прибув до Америки за 3 місяці до бою. весь цей час готувався до сутички. Але головне це те, що я відчуваю себе добре, відчуваю, що я готовий до бою. Хосе - відмінний боєць, відмінний чемпіон. Але я знаю, що у мене хороші шанси його перемогти. я дуже мотивований, адже на кону відразу ж два титули. Я буду готовий! ", - розповів Постол.