"Він завжди був поруч": Федір Ємельяненко повідомив про смерть тренера

У віці 55 років помер Володимир Воронов, який тренував російського бійця ММА Федора Емельяненко з 1986 року.

"Помер мій тренер Володимир Михайлович Воронов. З самого дитинства Володимир Михайлович був частиною сім'ї, вимогливим наставником. Він завжди був поруч у важкі й щасливі моменти мого життя. Володимир Михайлович був не тільки тренером, а й батьком для багатьох спортсменів. Він виростив чемпіонів, сильних духом, вірив в молодих хлопців і допомагав знайти їм свою дорогу в житті. Прошу ваших молитов про новопреставленого Володимирі. Мої найщиріші співчуття рідним і близьким Володимира Михайловича ", - написав Федір на своїй сторінці в Instagram.

Федір Ємельяненко - відомий боєць змішаних єдиноборств, який виступає у важкій ваговій категорії. Зараз росіянин виступає під егідою Bellator. На рахунку "Останнього імператора" 39 перемог в профі при шести поразках.