"Він завжди був поруч": Федір Ємельяненко повідомив про смерть тренера

"Помер мій тренер Володимир Михайлович Воронов. З самого дитинства Володимир Михайлович був частиною сім'ї, вимогливим наставником. Він завжди був поруч у важкі й щасливі моменти мого життя. Володимир Михайлович був не тільки тренером, а й батьком для багатьох спортсменів. Він виростив чемпіонів, сильних духом, вірив в молодих хлопців і допомагав знайти їм свою дорогу в житті. Прошу ваших молитов про новопреставленого Володимирі. Мої найщиріші співчуття рідним і близьким Володимира Михайловича ", - написав Федір на своїй сторінці в Instagram.
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Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. ⠀ С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. ⠀ Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. ⠀ Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.
Федір Ємельяненко - відомий боєць змішаних єдиноборств, який виступає у важкій ваговій категорії. Зараз росіянин виступає під егідою Bellator. На рахунку "Останнього імператора" 39 перемог в профі при шести поразках.