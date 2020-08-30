Британський "Динаміт" забив суперника на рингу (Відео)

Деніел "Динаміт" Дюбуа продовжує свій переможний шлях у хевівейте.

Вчора, 29 серпня, в студії BT Sport в Лондоні відбувся великий вечір професійного боксу.

У головному бою шоу на ринг вийшли непереможний британський супертяж Деніел Дюбуа і досвідчений нідерландський боксер Рікардо Снайдерс. На кону поєдинку стояв чемпіонський пояс WBO International "Динаміту". В результаті Деніел здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді після того, як в четвертий раз відправив суперника на канвас.

Відео бою Деніел Дюбуа - Рікардо Снайдерс:

Job done.



Daniel Dubois stops Ricardo Snijders.



Now on to the big one with Joe Joyce pic.twitter.com/AittLsob1A — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) August 29, 2020

Таким чином, Дюбуа добув 15 перемогу на профі-рингу, 14 з яких дострокові. Снайдерс, в свою чергу, програв вдруге в 20-і боях.

Раніше повідомлялося, що українець Постол не зміг стати чемпіоном світу в бою з Рамірес.