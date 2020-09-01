Скачать
Вівторок, 01.09.2020
Шевченко убрал из сборной защитника Динамо
Шевченко убрал из сборной защитника Динамо
Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф
Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф
Украинские клубы узнали потенциальных соперников по квалификации Лиги Европы
Украинские клубы узнали потенциальных соперников по квалификации Лиги Европы
Барселона решила наказать Месси за прогул
Барселона решила наказать Месси за прогул

Ломаченко - Лопес: в бою розіграють ще один пояс

Ломаченко - Лопес: в бою розіграють ще один пояс
14:15 Сьогодні Телеграф
У бою Ломаченко - Лопес розіграють титул франчайзингового чемпіона WBC.

Переможець бою стане власником чотирьох чемпіонських поясів.

WBC вирішила розіграти статус франчайзингового чемпіона в бою між володарем поясів WBC Franchise, WBA Super і WBO Василем Ломаченко та чемпіоном за версією IBF Теофімо Лопесом, повідомляє ресурс WBN.

Таке рішення було прийнято на 58-му з'їзді організації.

Раніше франчайзинговий титул не жартуєте ні в одному бою.

Статус франчайзингового чемпіона дає можливість його власнику вибирати будь-яких суперників для поєдинків під егідою організації.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року в Лас-Вегасі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

WBC, Титул, Теофимо Лопес, Василь Ломаченко, Франчайзинговий чемпіон.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Час повісити бутси на цвях: Профутбол припиняє існування
02 Шахтар і Динамо - в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI століття
03 Манчестер Сіті готує презентацію Мессі
04 Ломаченко - Лопес: в бою розіграють ще один пояс
05 Сьогодні відбудеться жеребкування Ліги Європи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся