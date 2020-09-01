Ломаченко - Лопес: в бою розіграють ще один пояс

У бою Ломаченко - Лопес розіграють титул франчайзингового чемпіона WBC.

Переможець бою стане власником чотирьох чемпіонських поясів.

WBC вирішила розіграти статус франчайзингового чемпіона в бою між володарем поясів WBC Franchise, WBA Super і WBO Василем Ломаченко та чемпіоном за версією IBF Теофімо Лопесом, повідомляє ресурс WBN.

Таке рішення було прийнято на 58-му з'їзді організації.

Раніше франчайзинговий титул не жартуєте ні в одному бою.

Статус франчайзингового чемпіона дає можливість його власнику вибирати будь-яких суперників для поєдинків під егідою організації.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року в Лас-Вегасі.