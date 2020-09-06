Бокс: претендента дискваліфікували за удар головою в чемпіонському бою (Відео)

У ніч на 6 вересня (час київський) в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного боксу.

У головному бою шоу на ринг вийшли чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі американець Джеймел Херринг і володар поясу WBO Latino пуерториканець Джонатан Окендо.

Поєдинок завершився дискваліфікацією претендента після восьмого раунду. Херринг впевнено вів поєдинок, а в третьому раунді відправив Окендо в нокдаун. У п'ятому раунді Джеймел і Джонатан зіткнулися головами, що призвело до утворення сильного розсічення над правим оком чемпіона. На думку рефері, претендент навмисне допустив зіткнення. Через кілька раундів Херринг заявив, що не бачить оком і в підсумку бій був зупинений, а Окендо отримав дискваліфікацію.

Огляд бою Херринг - Окендо:

Ця перемога стала 22 в кар'єрі Джеймела при двох поразках. Окендо, в свою чергу, програв в сьомий раз в 38 боях.

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