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Найуспішніший боксер вимагає від промоутера 280 млн доларів

Найуспішніший боксер вимагає від промоутера 280 млн доларів
14:35 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Сауль Альварес подав позов на 280 мільйонів проти свого промоутера Де Ла Хойя і DAZN.

Мексиканський чемпіон світу в середній, напівважкій і другій середній вазі Сауль Альварес звернувся в суд з позовом проти свого промоутера Оскара Де Ла Хойя і його компанії Golden Boy Promotions, а також стрімінгового сервісу DAZN. 30-річний боксер звинувачує їх в шахрайстві і порушенні підписаної раніше контракту, за яким він повинен проводити два бої на рік з гонораром в 35 мільйонів доларів за кожен.

Сауль Альварес вимагає 280 мільйонів доларів компенсації в позові, адже в 2020 році він поки що ні провів жодного поєдинку, а в DAZN вирішили скоротити його гонорар на половину.

Крім цього боксер хоче судовим способом домогтися права битися в боях, які будуть організовані для нього іншими промоутерськими компаніями, ніж Golden Boy Promotions. Раніше повідомлялося, що DAZN згодна платити мексиканцю 35 мільйонів доларів за кожен бій за умови, що Канело буде проводити два поєдинки на рік, а один з них буде проти топового суперника. Однак, представники платформи не вважають, що минулі поєдинки Альвареса з Деніелом Джейкобс і Сергієм Ківаловим підпадають під визначення «топових» з комерційної точки зору. В останньому своєму бою Альварес в листопаді минулого року переміг росіянина Сергія Ковальова, нокаутувавши того в 11-му раунді.

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Сауль Альварес, Оскар Де Ла Хойя.

Автор:

Телеграф
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