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Повєткін випередив Усика в рейтингу WBC

Повєткін випередив Усика в рейтингу WBC
14:50 Сьогодні Телеграф
Олександр Повєткін в оновленому рейтингу Ради розташувався одразу ж після чинного чемпіона.

Очолив рейтинг колишній чемпіон світу в хевівейте за версією WBC американець Деонтей Уайлдер. Слідом за ним розташувався українець Олександр Усик. Трійку кращих замикає кубинець Луїс Ортіс.

Чинним чемпіоном WBC в суперважкій вазі є британець Тайсон Ф'юрі, а росіянин Олександр Повєткін, перемігши недавно Ділліан Уайта, є тимчасовим чемпіоном Ради. Це поразка відкинула Ділліан аж на п'яте місце в рейтингу.

Топ-7 найкращих боксерів за версією WBC:

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
Тимчасовий чемпіон - Олександр Повєткін (Росія)
№1 Деонтей Уайлдер (США)
№2 Олександр Усик (Україна)
№3 Луїс Ортіс (Куба)
№4 Енді Руїс-молодший (Мексика)
№5 Ділліан Уайт (Великобританія)

Раніше український футболіст Євген Селезньов потренувався з Усиком

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Олександр Усик, Олександр Повєткін.

Автор:

Телеграф
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