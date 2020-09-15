Повєткін випередив Усика в рейтингу WBC

Очолив рейтинг колишній чемпіон світу в хевівейте за версією WBC американець Деонтей Уайлдер. Слідом за ним розташувався українець Олександр Усик. Трійку кращих замикає кубинець Луїс Ортіс.
Чинним чемпіоном WBC в суперважкій вазі є британець Тайсон Ф'юрі, а росіянин Олександр Повєткін, перемігши недавно Ділліан Уайта, є тимчасовим чемпіоном Ради. Це поразка відкинула Ділліан аж на п'яте місце в рейтингу.
Топ-7 найкращих боксерів за версією WBC:
Чемпіон - Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
Тимчасовий чемпіон - Олександр Повєткін (Росія)
№1 Деонтей Уайлдер (США)
№2 Олександр Усик (Україна)
№3 Луїс Ортіс (Куба)
№4 Енді Руїс-молодший (Мексика)
№5 Ділліан Уайт (Великобританія)
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