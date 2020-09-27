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Другий після Усика: Бріедіс виграв трофей Мухаммеда Алі (Відео)

Другий після Усика: Бріедіс виграв трофей Мухаммеда Алі (Відео)
14:10 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Майріс Бріедіс рішенням більшості суддів впорався з Юніером Дортікосом в фіналі другого сезону WBSS.

У суботу, 26 вересня, в Мюнхені (Німеччина) відбувся довгоочікуваний фінальний поєдинок другого сезону Всесвітньої боксерської Суперсеріі (WBSS) в крузервейті Майріс Бріедіс - Юніер Дортікос. На кону зустрічі стояв чемпіонський пояс IBF в 1-м важкій вазі, а також трофей Мухаммеда Алі.

Латвійський боксер володів перевагою і закономірно довів справу до логічної перемоги. В результаті боксери пройшли всю дистанцію в 12-раундів і судді винесли свій вердикт на користь Майріс. Суддівський рахунок: 117-111 двічі і 114-114. Ця перемога стала 27-ю в кар'єрі латвійського боксера при одній поразці, яке сталося в бою з українцем Олександром Усиком в січні 2018 року. Кубинець Юніер Дортікос, в свою чергу, програв у другій в 26 боях.

Відео бою Майріс Бріедіс - Юніер Дортікос

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Мухаммед Али, Майрис Бриедис, WBSS, Юниер Дортикос.

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