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Ломаченко глянув в очі Лопесу на зважуванні (відео)

Ломаченко глянув в очі Лопесу на зважуванні (відео)
Оновлено 08:31 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из відео
Василь Ломаченко та Теофімо Лопес зважилися напередодні чемпіонського бою.

У п'ятницю, 16 жовтня, в Лас-Вегасі (США, штат Невада) відбулася церемонія зважування перед об'єднавчим боєм Ломаченко - Лопес.

Напередодні супербоя Loma і Тео пройшли процедуру зважування. Обидва боксери показали однакову вагу - 61,2 кг і вклалися в ліміт вагової категорії (до 61,235 кг).

Відео зважування Ломаченко - Лопес на відео з 21:37:

Фінальна битва поглядів:

Телеграф нагадує, що поєдинок чемпіона світу за версіями WBO / WBA Super / WBC franchise в легкій вазі українця Василя Ломаченка з чемпіоном IBF в тій же ваговій категорії запланований на 17 жовтня (місцевий час). В Україні поєдинок пройде в ніч з суботи на неділю.

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Бокс, Теофимо Лопес, Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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