Ломаченко глянув в очі Лопесу на зважуванні (відео)

Василь Ломаченко та Теофімо Лопес зважилися напередодні чемпіонського бою.

У п'ятницю, 16 жовтня, в Лас-Вегасі (США, штат Невада) відбулася церемонія зважування перед об'єднавчим боєм Ломаченко - Лопес.

Напередодні супербоя Loma і Тео пройшли процедуру зважування. Обидва боксери показали однакову вагу - 61,2 кг і вклалися в ліміт вагової категорії (до 61,235 кг).

Відео зважування Ломаченко - Лопес на відео з 21:37:

Фінальна битва поглядів:

Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL.



@TeofimoLopez - 135 lbs

@VasylLomachenko - 135 lbs#LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf — Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020

Телеграф нагадує, що поєдинок чемпіона світу за версіями WBO / WBA Super / WBC franchise в легкій вазі українця Василя Ломаченка з чемпіоном IBF в тій же ваговій категорії запланований на 17 жовтня (місцевий час). В Україні поєдинок пройде в ніч з суботи на неділю.